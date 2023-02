(Di martedì 14 febbraio 2023) Questa mattina laha soccorso 84 persone, tra cui 58 minori non accompagnati, che si trovavano su un gommone sovraffollato in acque internazionali al. I team di Sos ...

Questa mattina laViking ha soccorso 84 persone, tra cui 58 minori non accompagnati, che si trovavano su un gommone sovraffollato in acque internazionali al largo della Libia. I team di Sos Mediterranee e Ifrc (...Stamattina la naveViking ha soccorso 84 persone, tra cui 58 minori non accompagnati, da un gommone stracarico in acque internazionali al largo della Libia. Lo rende noto la stessa Ong. Il personale a bordo si sta ...

Migranti: Ocean Viking ne soccorre 84 al largo della Libia - Ultima Ora Agenzia ANSA

Migranti: Ocean Viking ne soccorre 84 al largo della Libia l'Adige

Migranti: Ocean Viking ne soccorre 84 al largo della Libia Alto Adige

Dl Migranti, Sea Watch: "Nuovo tentativo criminalizzazione Ong" Adnkronos