Migranti | Medici senza frontiere salva 48 persone che viaggiavano su una barca di legno | il video dell’operazione

(Di martedì 14 febbraio 2023) Il team dia bordo della Geo Barents hato 48, tra cui nove minori, chesu unadinel pomeriggio del 13 febbraio. L’imzione è stata avvistata dal ponte della nave mentre si trovava in acque internazionali vicino alla Libia. Alla nave diè stato assegnato il porto di Ancona, “distante cinque giorni di navigazione dalla posizione in cui ci troviamo”, ha sottolineato l’ong. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

«Come Protezione civile riproponiamo lo stesso sistema di accoglienza adottato a gennaio, in occasione dell'arrivo dei primi migranti al porto di Ancona».