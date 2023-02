Michigan | sparatoria all’università | 3 morti e 5 feriti Killer suicida

(Di martedì 14 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nuovanegli Stati Uniti. Tre persone sono morte ed altre cinque sono rimaste ferite dai colpi d’arma da fuoco sparati da un sospetto che è poi stato trovato morto,. Secondo quanto riferito dalla sicurezza dellaState University, un uomo ha aperto il fuoco ieri sera nella hall dell’università che si trova a East Lansing, circa 130 chilometri a nordovest di Detroit. “Sembra che il sospetto sia morto per ferite d’arma da fuoco autoinflitte. Non c’è più una minaccia per il campus”, ha fatto sapere la polizia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Nuova sparatoria negli Stati Uniti. Tre persone sono morte ed altre cinque sono rimaste ferite dai colpi d'arma da fuoco sparati da un sospetto che è poi stato trovato morto, suicida. Secondo quanto ...