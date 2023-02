Michigan | ennesima sparatoria all’università

Leggi su zon

(Di martedì 14 febbraio 2023) Questa notte un ragazzo ha assaltato un’università incausando 3 morti e 5 feriti. Dopo la strage, il killer si è suicidato. Due ragazzi, Gabe Treutle e Connor Anderson, hanno comunicato al telefono con la Cnn che sono barricati nella loro camera allaState University e hanno dato l’allarme. Nel frattempo, era in corso unanel loro college e la polizia dava ancora la caccia all’attentatore.L’uomo, identificato come un maschio nero, di bassa statura, con una giacca di jeans, cappello da baseball e scarpe rosse, ha colpito lunedì sera alle 8:18 inizialmente presso la Berkey Hall, la sede della Scuola di Arti e Scienze dell’università.Successivamente si è spostato in un edificio poco distante dove ha continuato a sparare e infine è fuggito a piedi. Sono state uccise tre persone, mentre sono 5i feriti. ...