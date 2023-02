Mi vuoi sposare? Succede di frequente nel balcone più famoso del mondo

Leggi su iodonna

(Di martedì 14 febbraio 2023) O Romeo, Romeo! Perché sei tu Romeo? Rinnega tuo padre; e rifiuta il tuo nome: o, se non, legati solo in giuramento all’amor mio, ed io non sarò più una Capuleti. Èsolo il tuo nome ad essermi nemico: tu saresti te stesso anche se non fossi un Montecchi. È il 1597 quando Shakespeare pubblica la tragedia di Romeo e Giulietta, la storia di amore, morte e passione che contrappone i due fidanzati sullo sfondo delle lotte tra Montecchi e Capuleti al tempo degli Scaligeri. La storia, per gli esperti, ha preso davvero ispirazione da una vicenda realmente accaduta. Deriva da una novella dello scrittore vicentino Luigi Da Porto del 1531. Ma, al di là delle ricostruzioni, il mito dell’amore totale e totalizzante della coppia continua ad affascinare gli innamorati di tutto il. Sono quasi tre milioni i turisti che ogni anno ...