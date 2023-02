“Mi illumino di meno” | spente le facciate di Montecitorio

Leggi su lopinionista

(Di martedì 14 febbraio 2023) Giovedì 16 febbraio, in occasione della diciottesima edizione dell'iniziativa "Midi", promossa dalla trasmissione di Radio2 Rai "Caterpillar", vengonole illuminazioni delle duedi Palazzo– la principale e quella di Piazza del Parlamento – dalle 19 alle 21. Purché in concomitanza non si svolgano lavori d'Assemblea, è prevista anche la riduzione dell'illuminazione dei corridoi e del Transatlantico dalle ore 18 alle ore 20 (orario in cui va in onda la trasmissione).