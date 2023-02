“Mi dispiace tanto | devi abbandonare la casa” GF Vip | Alfonso Signorini disperato

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 febbraio 2023) Chi è stato eliminato al GF Vip 7? Parliamo della puntata di lunedì 13 febbraio 2023. In nomination c’erano Antonino, Attilio, Daniele, Davide, Edoardo, Nicole, Nikita e Oriana. Il pubblico ha votato in maniera propositiva alla domanda: “Chi vuoi salvare?”. Ed ecco come è andata. La super puntata è iniziata tra l’altro con uno scoop incredibile. A darlo ècon la diretta interessata: Giulia Salemi. La ragazza afferma senza giri di parole che le voci che circolano su lei e Pretelli sono vere. “Siamo in crisi”, dice la giovane conduttrice.a quel punto cerca di saperne di più e la ragazza ha confermato in diretta televisiva di vivere un momento assolutamente complicato con Pierpaolo. Giulia Salemi, con le lacrime agli occhi ha quindi confessato al padrone di: “Sarò sincera, stiamo vivendo un momento di crisi che ...