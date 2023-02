Meteo | l’anticiclone di San Valentino porta caldo e siccità

Leggi su velvetmag

(Di martedì 14 febbraio 2023) Le previsionidi questa settimana indicano per il nostro Paese un periodo di bel tempo sull’Italia, con sole e temperature in salita. Lo scenario atmosferico è cambiato radicalmente in tutta Europa. Se fino a pochi giorni fa correnti gelide hanno sferzato il Bel Paese e per la prima volta nella storia un ciclone simil-tropicale ha colpito a febbraio la Sicilia, ora si sta imponendo un mastodontico campo di alta pressione. Lata del fiume Po è diminuita drasticamente anche a Torino. Foto Ansa/Tino Romano, le previsioni Si tratta appunto deldi San. Per Antonio Sanò, fondatore del sito il.it, non ci sono dubbi. Un vastissimo campo di alta pressione a matrice sub-tropicale ha conquistato ormai tutto il Vecchio Continente e nei prossimi giorni si ...