Messina Denaro | primo interrogatorio in carcere | faccia a faccia di un’ora con i magistrati

Leggi su tpi

(Di martedì 14 febbraio 2023) È durato più diilverotra ie Matteo. Il capomafia, arrestato quasi un mese fa a Palermo, non ha scelto il silenzio e ha risposto alle domande del capo della procura di Palermo, Maurizio de Lucia, e dall’aggiunto Paolo Guido. Il contenuto delle dichiarazioni non è trapelato alla stampa ma, secondo l’Ansa, non hanno dato un contributo importante all’inchiesta, tanto che il verbale non è stato secretato. Il colloquio è avvenuto neldi massima sicurezza dell’Aquila, in cui è stata allestita una stanza-ambulatorio per assistere, in cura per il cancro. Con il 60enne considerato “l’ultimo stragista responsabile ...