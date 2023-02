Messina Denaro | Li Gotti | “Zero possibilità che collabori”

Leggi su italiasera

(Di martedì 14 febbraio 2023) (Adnkronos) – “La mia opinione è che ci sianoche Matteostia collaborando o inizi a collaborare con la giustizia, perché non ha convenienza, lui deve difendere il suo patrimonio e pensare alla sua salute, il suo problema principale. Che interesse ha, dunque, ad avviare una collaborazione, che significa anche disvelare tutti i beni posseduti? Perché la prima cosa che viene chiesta è questa”. Così all’AdnKronos l’avvocato Luigi Li, storico difensore dei pentiti di Cosa nostra, da Tommaso Buscetta a Gaspare Mutolo fino a Giovanni Brusca, dopo la trasferta nel carcere dell’Aquila del procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, e del suo aggiunto Paolo Guida, per interrogare il boss mafioso Matteo. Per lo storico legale ...