Messico | gatto tatuato in carcere | tratto in salvo dagli agenti

Leggi su tpi

(Di martedì 14 febbraio 2023) UnSphinx è stato trovato all’interno delCereso 3 di Ciudad Juarez, in. Si tratta delpiù pericoloso del territorio messicano. Lo riporta Repubblica. Le autorità hannoinil felino, portandolo al Rifugio municipale per il salvataggio e l’adozione di animali domestici per ricevere cure mediche. Ilha sul corpo due tatuaggi riconducibili a una gang attiva in. Il felino, stando alle dichiarazioni dell’operatrice del Rifugio, è aggressivo, ma abituato a convivere con gli umani. Tuttavia, non sarà possibile adottarlo, poiché al centro di un’indagine del governo. Nelin cui si trovava l’animale, a gennaio, i detenuti hanno messo in atto una rivolta che ha causato la morte di ...