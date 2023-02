Meritocrazia Italia | “Alle Regionali vince l’astensionismo ma a nessuno importa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 14 febbraio 2023) (Adnkronos) – “C’è chi festeggia la vittoria, chi ridimensiona la sconfitta, chi tace, mariconosce la vera emersione oltremodo allarmante di questa tornata elettorale regionale, ovverorecord. Mai così alta prima d’ora la percentuale delle persone che non sono andate a votare, con un’affluenzaurne che crolla ai minimi storici e che si attesta a stento sul mero 41,6% in Lombardia ed addirittura sul 37,2% in Lazio, con picchi ancor più devastanti nella Capitale. Nei fatti ha votato solo un cittadino su tre, dato sconcertante per un Paese democratico, eppure asembra davverore”. Lo dice il Presidente di, Walter Mauriello. “E così la politica si conferma sordaistanze del Popolo ed ...