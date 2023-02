Mentre il Nizza giocava in casa col Lille | nei bagni dello stadio si girava un porno

(Di martedì 14 febbraio 2023)ilcontro ilnel suo, lo scorso 29 gennaio, neidell’impianto alcuni tifosi si divertivano a girare un film. Un episodio surreale, raccontato da Le Parisien. E per il quale il club ha sporto denuncia. “La scena ovviamente si è svolta nei, durante l’incontro, se dobbiamo credere alle immagini trasmesse in rete. Il video presenta un’attrice con i capelli biondi e il volto nascosto, che afferma di aver fatto una scommessa con se stessa per trovare “uno sconosciuto” che volesse partecipare alle riprese con lei. Alla fine riesce a “convincere” un uomo allocon la maglia del(non si sa se sia un vero tifoso o un ...

Commenta per primo In Francia è stato rivelato un episodio curioso su una partita del: nella gara di fine gennaio vinta 1 - 0 con il Lille, nei bagni dello stadio stavano girando un film porno. Lo racconta 20 Minutes, secondo il quale la società francese avrebbe già esposto ......parallelamente tre artisti di origine svizzera approderanno a Nuoro per condurre una ... Metamorfosi in collaborazione con Musee Matisse die Kunsthaus di Zurigo, Il progetto fa luce su un ...

Un film porno allo stadio mentre il Nizza giocava: la curosità in Ligue 1 Calciomercato.com

Ligue 1. Monaco e Marsiglia cercano di riaprire il campionato. Il Nizza vince ancora e “vede” l’Europa MontecarloNews.it

Ligue 1, Nizza-Ajaccio termina 3-0: doppietta di Brahimi Sportitalia

airBaltic volerà da Milano e Nizza per Tampere in Finlandia L'Agenzia di Viaggi Magazine

A Nizza per divertirsi in mezzo ai fiori della Costa Azzurra Il Sole 24 ORE

Il Lens quarto in classifica cade contro il Lione, il Tolosa batte 3-1 il Rennes dell’ex Bologna Theate, mentre la doppietta di David permette al Lilla di Weah jr e Ounas di sbrigare la pratica ...Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 10°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 7 sarà di -1°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Ovest-Nord-Ovest con ...