Meloni è pronta a riorganizzare il centrodestra E Forza Italia pensa all' Operazione Valchiria

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 febbraio 2023) “C'è la necessità di accelerare una riflessione sulla riorganizzazione dell'alleanza. Un compito che potrà assumersi solo Giorgia”. Neanche il tempo di festeggiare il risultato delle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio che il presidente del Consiglioa come rafre il governo. Fratelli d'si è confermato ben al di sopra di Lega esenza farli però sparire e come sempre ogni appuntamento elettorale locale ha delle conseguenze sulla politica nazionale. “Alla premier spetterà dunque sciogliere un nodo assai intricato, immaginando di ‘il' senza romperlo” l'analisi di Francesco Verderami sul Corriere della Sera in merito alla situazione che si è venuta a creare. Il quotidiano ...