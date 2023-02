Mazzola | «Per me Inzaghi crede ancora allo Scudetto! Basti punti al vento»

(Di martedì 14 febbraio 2023) La distanza dell’Inter dal primo posto occupato dal Napoli si è fatta abissale, ben 15. Secondo, però,nello ScudettoSPERANZE ? Sandro, a Radio Kiss Kiss, ha parlato della lotta Scudetto. L’Inter adesso si trova a meno 15 dal Napoli. Le sue parole: «Secondo me Simonenon lo dice, ma lui in realtà continua are nello scudetto. La distanza dal Napoli è di non poco conto, quindiciiniziano ora ad essere tantissimi. Tuttavia mancanotante partite da qui alla fine del campionato. Vedremo cosa accadrà, l’importante è non buttare alaltri». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Tra queste anche la Openjobmetis Varese di Matt Brase che si è qualificataquinta e che ... Varese è al completo, i marchigiani non avranno il lungo, infortunato da tempo; un solo ex in ...... la voce si è fatta elemento essenziale anche nei social, la qualità delle tecnologiel'ascolto ... Il podcast si avvale dei contributi di Claudia, Paolo Morawski, Alessandra Zupi, Elena ...

Mazzola: "Per me Inzaghi crede ancora nello scudetto" Fcinternews.it

Mazzola: “Scudetto Per me Inzaghi ci crede ancora. Champions L’Inter ha…” fcinter1908

Mazzola: «Inter Per me Simone Inzaghi crede ancora allo scudetto» Inter News 24

Mazzola Valdarbia cala un bel poker contro gli aretini LA NAZIONE

Finalmente Mazzola: entra ufficialmente nella Hall of Fame dell'Inter La Gazzetta dello Sport

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, Sandro Mazzola commenta il momento dell'Inter. I nerazzurri sono reduci dal deludente pareggio a reti bianche contro la Sampdoria. "ScudettoNel calcio ...Eco-Pedalata a "Zoomarine" per Medici Senza Frontiere per le vittime del sisma in Turchia e Siria ...