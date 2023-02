Mazzette in Ue | rinviata l’udienza per l’estradizione dell’eurodeputato Cozzolino | “Servono verifiche sulle carceri belghe”

(Di martedì 14 febbraio 2023) È stataal prossimo 28 febbraiosuldell’europarlamentare sospeso dal Pd, Andrea, agli arresti domiciliari dall’11 febbraio scorso con l’accusa di aver ricevuto soldi in cambio di sostegno ai governi di Marocco e Qatar all’interno del Parlamento Ue, nell’ambito delle indaginieuroche hanno travolto le istituzioni comunitarie. La Corte di Appello di Napoli ha infatti accolto le richieste dei legali della difesa, Dezio Ferraro e Federico Conte, relativamente a un’integrazione probatoria alla verifica della struttura carceraria che in Belgio dovrà accogliere l’indagato. I legali del politico partenopeo, presente in aula al momento della decisione dei giudici, avevano infatti fatto istanza relativamente alla costituzionalità del ...

... come per il grattacielo fossero state pagate fior diriscosse per un notissimo politico ... con udienza preliminare svoltasi il 17 gennaio 2023 eal 28 febbraio 2023; che il ...L'udienza è stataal prossimo 9 marzo in attesa di ulteriore documentazione . Le altre due ... Leggi Anchein Ue, la commercialista di Panzeri ai domiciliari: 'Artefice della rete di ...

Mazzette in Ue, rinviata l’udienza per l’estradizione dell’eurodeputato Cozzolino:… Il Fatto Quotidiano

Inchiesta camorra e mazzette, il consigliere Guido: «Ora sono totalmente libero» quotidianodipuglia.it

S. MARIA C.V. Palazzo Teti, il clan dei Casalesi e le mazzette ai ... CasertaCE

Autorizzazioni in cambio di mazzette, chiuse indagini su funzionario Regione. Indagati altri imprenditori TuttOggi

«Corruzione e mazzette a Palazzo di Città»: Consales e altri otto a processo quotidianodipuglia.it

È stata rinviata al prossimo 28 febbraio l’udienza sull’estradizione dell’europarlamentare sospeso dal Pd, Andrea Cozzolino, agli arresti domiciliari dall’11 febbraio scorso con l’accusa di aver ricev ...Il procuratore generale ha già chiesto la condanna per l’ex sindaco e gli altri 4 imputati. Zagaria ritenuto anello di congiunzione tra politica locale e camorra. SANTA MARIA CAPUA VETERE Rinviato al ...