Maxi commesse per Air India | compra 470 aerei da Airbus e Boeing

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 14 febbraio 2023) La compagnia aereana Airha raggiunto due mega accordi per l'acquisto dadi qualcosa come 470commerciali. Oggi, in una cerimonia a cui hanno partecipato virtualmente nell'ambito della fiera Aeroa Bagalore, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministrono Narendra Modi, è stato annunciato un accordo per l'acquisto di 250: 210 sono A320 Neo e 40 sono A350.Inoltre la Casa Bianca ha annunciato un ordine di 220in un contratto lodato anche dal presidente Usa Joe Biden. Combinate, le duerappresentano l'acquisto di più grandi dimensioni mai annunciato da una compagnia aerea, superando i 460 velivoli acquistati nel 2011 da American Airlines. Air ...