Matilda De Angelis sulla cover di Vanity Fair | «E poi mi sono innamorata»

(Di martedì 14 febbraio 2023) Racconta l'attrice: «follementesenza difese,come non lomai stata in vita mia»

La prima avvocata della storia d'Italia si chiama Lidia Poët, è vissuta a cavallo tra Ottocento e Novecento a Torino, ha combattuto nei tribunali per 36 anni prima di vedere la sua laurea in legge ...Alla sua storia di donna moderna nata nel secolo sbagliato, Netflix ha dedicato una serie in 6 episodi, in uscita domani (15 febbraio): "La legge di Lidia Poët" , con l'attriceDe. Ma ...

Qualche mese fa Matilda De Angelis sfilava sul red carpet della Festa del Cinema di Roma in compagnia di Pietro Castellitto. Acqua passata e storia finita. Da qualche tempo a far battere il cuore dell ...