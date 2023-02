Matilda De Angelis su Alessandro De Santis | Aspettavo una persona così

Leggi su movieplayer

(Di martedì 14 febbraio 2023)DeDenon si nascondono più: i due hanno sfilato insieme sul red carpetDeDehanno sfilato insieme per la prima volta sul red carpet. L'attrice ed il cantante de I Santi Francesi hanno partecipato alla festa per la presentazione di La legge di Lidia Poët, la serie Netflix dedicata alla prima avvocata donna d'Italia. La legge di Lidia Poët: la data di uscita della nuova serie conDeDeè la protagonista del nuovo progetto made in Italy della piattaforma multimediale. La legge di Lidia Poët debutterà il 15 febbraio 2023 su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. …