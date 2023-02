Marotta sul ‘litigio’ tra Lukaku e Barella | «Non c’è niente da dire!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 febbraio 2023) Beppeall’uscita dagli uffici della Lega Serie A a Milano dopo l’Assemblea, alla domanda dei giornalisti presenti legata al litigio tra Romelue Nicolòha preferito non commentare. NESSUN COMMENTO – Breve e precisa la risposta di Beppeall’uscita dagli uffici della Lega Serie A, alle domande legate al nervosismo di ieri in occasione di Sampdoria-Inter tra Romelue Nicolò. L’Amministratore Delegato nerazzurro ha preferito non commentare: «No, non c’èda dire». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti riservati