Marelli | «Sampdoria-Inter tranquilla Contatto Murillo-Darmian? Bene Maresca!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 febbraio 2023) Lucavenuto su DAZN dopoper analizzare la partita diretta dall’arbitro Maresca. L’ex arbitro si è complimentato con il direttore di gara soprattutto in occasione deltra Jeisone Matteo. IL COMMENTO – Lucaha giudicato positiva la prestazione dell’arbitro Maresca, soprattutto in occasione deldubbio a inizio partita tra i due difensori: «Partita abbastanzadirettada Maresca. Arbitro diverso da quello che era tre anni fa, cioè molto legato ai cartellini. Bravi i giocatori in campo che lo hanno assecondato. Un solo episodio a inizio partita con lo scontro trache è ...