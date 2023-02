L'Atalanta batte la Lazio 2 - 0 in trasferta e aggancia Roma eal terzo posto in classifica . ... In panchina:, Zovko, Beck, Krollis, Ferrer, Maldini. Allenatore: Gotti 5.5. Arbitro: ...Attaccanti: Banda, Colombo, Di Francesco, Oudin, Persson Voelkerling, Strefezza(da ..., 40. Zovko, 69. Dragowski Difensori: 2. Holm, 4. Ampadu, 13. Reca, 21. Ferrer, 27. Amian, 29. ...

TMW RADIO - Marchetti: “Milan, attento a Conte. A fine anno lascerà gli Spurs e vuole vincere” TUTTO mercato WEB

Marchetti: “Milan, attento a Conte: nelle difficoltà si esalta” | News Pianeta Milan

TMW RADIO - Marchetti: "Attento Milan: Conte si esalta nelle difficoltà" Milan News

Marchetti: “Il Milan dovrà starare attento a questo” Blogo Sport

Milan, Marchetti: “Solo Giroud sta facendo meglio dell’anno scorso” Pianeta Milan

Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di TMW del match tra Milan e Tottenham. Ecco le parole del giornalista: «Due squadre incerottate che non stanno vivendo un momento felice. Forse il Tottenham è ...Sono queste le parole di Luca Marchetti, ecco cosa dice a TMW sulla sfida tra Milan e Tottenham in programma tra poco. Ecco cosa dice Luca Marchetti, il ...