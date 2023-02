Marcell Jacobs | batosta senza precedenti | è successo poco fa

(Di martedì 14 febbraio 2023) Notizia sconvolgente pere per tutti i suoi fans, il campione rischia grosso, i numeri non mentono! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Gli occhi sono tutti puntati su di lui, non sono quelli degli italiani ma di tutto il mondo, soprattutto dopo la vittoria delle Olimpiadi di Tokyo che hanno consacrato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Secondo impegno stagionale per il velocista azzurro, che in Francia proverà a migliorare il crono fatto registrare sui 60 metri a ...Due gare in cinque giorni, quattro sprint tra batterie e finali, mercoledì a Liévin e domenica ad Ancona. È cominciata una settimana cruciale pernel percorso di avvicinamento agli Europei indoor in programma a Istanbul dal 2 al 5 marzo. Il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo è volato oggi in Francia per il Meeting Hauts - ...

Ecco gli avversari di Marcell Jacobs a Lievin: niente americani, sotto con gli africani Queen Atletica

Quando gareggia Marcell Jacobs a Lievin: programma, orari, tv, streaming, avversari OA Sport

Il Palaindoor si riaccende: arriva Jacobs il Resto del Carlino

Marcell Jacobs, durissimo colpo per il campione: è successo nella notte Tennis Press

Marcell Jacobs in gara a Lievin: orario e dove vederlo QUOTIDIANO NAZIONALE

Domenica sarà l’uomo simbolo degli assoluti indoor. Nel fine settimana la grande prova dei fratelli Pagliarini, Alice vince l’oro ...In occasione del Meeting di Levin, in Francia, in programma mercoledì 15 febbraio, valido per il World Indoor Tour di atletica 2023, tornerà a gareggiare Marcell Jacobs nei 60 metri (con la finale ...