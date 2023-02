Maneskin a Trieste domenica 16 luglio 2023

Leggi su udine20

(Di martedì 14 febbraio 2023)Dopo la travolgente esibizione come superospiti ieri sera, accompagnati da Tom Morello (chitarrista dei Rage Against the Machine e autentica icona mondiale delle “sei corde”), al Festival di Sanremo, che li ha visti tornare sul palco da cui è partita la loro inarrestabile ascesa nel 2021, i Måneskin annunciano a sorpresa la “Data Zero” del loro primo tour negli Stadi (una produzione Vivo Concerti):16si esibiranno allo Stadio Nereo Rocco di. I biglietti per l’atteso concerto – organizzato da Fvg Music Live e VignaPR in collaborazione con il Comune die PromoTurismoFVG – saranno in vendita a partire dalle ore 11:00 di lunedì 13 febbraio online su Ticketone.it. Negli ultimi due anni i Måneskin hanno letteralmente conquistato il ...