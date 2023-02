Manchester City | le scuse di Guardiola a Gerrard | «commenti studipi»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 febbraio 2023) Pepha chiesto scusa a Stevendopo le sue parole di venerdì, sul campionato perso dai Reds nel 2014 Venerdì scorso Pep, durante una conferenza stampa in cui ha preso le difese delle vittorie del– adesso sotto l’occhio degli inquerenti – ha detto: «Non so se siamo responsabili anche della scivolata di Stevenad Anfield. È stata colpa nostra? Ho rispetto per Steven, ma quel momento ci appartiene. So cosa abbiamo vinto e come l’abbiamo vinto. Conosco lo sforzo che abbiamo fatto. Se qualcosa è successo nel 2009 o nel 2010 non cambierà nulla». Parole che nella conferenza di oggi, in vista della sfida contro l’Arsenal, su cui è tornato il tecnico spagnolo per scusarsi con l’ex capitano del Liverpool: «Chiedo ...