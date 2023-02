Maldini | «Perse due delle 4 competizioni a disposizione | lo scorso anno…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 febbraio 2023)parlando del momento del Milan non ha dimenticato la sconfitta in Supercoppa per mano dell’Inter, obiettivo svanito per i rossoneri. Le sue parole prima del match di San Siro DUEANDATE ? Paolo, su Infinity, ricorda anche la sconfitta a Riad contro l’Inter. Le sue parole prima di Milan-Tottenham: «Abbiamo già perso la possibilità di vincere duequattro, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Ma lo spirito del Milan deve essere sempre aggressivo e non dobbiamo snaturarci in merito a quanto fatto vedere l’anno». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...