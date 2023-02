Malattie croniche dell’intestino | telemedicina al servizio dei pazienti

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 febbraio 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Seguire a distanza iaffetti dainfiammatorie(MICI o IBD, dall’acronimo inglese di Inflammatory Bowel Disease) e personalizzare il follow up, per migliorare la loro qualità di vita e ottimizzare le risorse delsanitario nazionale (Ssn). Sono stati presentati oggi a Palermo, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”, i risultati del progetto dimesso a punto dall’ospedale siciliano, con il patrocinio di A.M.I.C.I ITALIA – Associazione Nazionale per leInfiammatoriee sviluppato con la piattaformaMyHospitalHub PRO, realizzata da AdiLife e ceduta a titolo gratuito da Takeda Italia.I ...