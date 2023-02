Malattie cardiovascolari e ipercolesterolemia | da combattere con prevenzione e programmazione La situazione in Piemonte

(Di martedì 14 febbraio 2023) (Adnkronos) – 14 Febbraio 2023 – In Italia, ogni anno, permuoiono più di 224.000 persone: di queste, circa 47.000 sono imputabili al mancato controllo del colesterolo. Su questo tema e sulle possibilità di potenziare e migliorare il percorso di, diagnosi e cura dellesi sono interrogati gli esperti all’evento “PNRR,, RISCHIO CARDIOVASCOLARE TRA BISOGNI IRRISOLTI, INNOVAZIONE E NUOVE NECESSITÀ ORGANIZZATIVE”, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo. Il colesterolo rappresenta uno tra i più importanti fattori di rischio cardiovascolare, causando per il servizio sanitario nazionale un impatto clinico, organizzativo ed economico enorme. La spesa sanitaria diretta e ...

Secondo i dati Istat del 2017, il 10.4% di tutti i decessi è stato attribuito aischemiche del cuore (11.3% negli uomini e 9.6% nelle donne) e il 9.2% a eventi cerebrovascolari (7.6% negli uomini e 10.7% nelle donne). Accanto a fattori di rischio legati all'avanzare dell'...Consumare troppi zuccheri aggiunti, ovvero non quelli naturalmente presenti in alimenti quali la frutta o il miele, aumenta sensibilmente il rischio di sperimentare. A sottolinearlo lo studio di un team di scienziati dalle unversità di Oxford in Inghilterra, di Otago in Nuova Zelanda e di Aarhus in Danimarca. Lo studio approfondimento ...

Malattie cardiovascolari e ipercolesterolemia: da combattere con prevenzione e programmazione. La situazione in ... Adnkronos

Sanremo: prevenzione malattie cardiovascolari, fino al 19 febbraio torna 'Cardiologie Aperte' SanremoNews.it

Giornate del Cuore, screening per la prevenzione delle malattie cardiovascolari in tre farmacie Virgilio

Gli zuccheri liberi sono associati a un maggior rischio di malattie cardiovascolari MeteoWeb

Salute, troppo zucchero aumenta il rischio di problemi cardiaci Sky Tg24

Secondo i dati Istat del 2017, il 10.4% di tutti i decessi è stato attribuito a malattie ischemiche del cuore (11.3% ... una efficace correlazione sul benessere anche dell'apparato cardiovascolare e ...Lo studio infatti, su un campione di 11.167 pazienti in 13 paesi prendendo in considerazione il periodo da maggio 2020 a maggio 2021, ha fornito i seguenti dati: 13 donne e 17 uomini su 100 sono stati ...