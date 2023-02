Majorino affossato dal suo stesso partito

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 14 febbraio 2023) A elezioni finite il candidato del centrosinistra Pierfrancescodice quello che prima non poteva pronunciare: “Non aver avuto un leader dia livello nazionale non ci ha aiutato – commenta-. Non avere avuto un leadership nazionale ci ha costretto a fare di più, anche se ho sentito il Pd lombardo sempre al mio fianco. Siamo un caso di studio a livello internazionale per aver fatto la consultazione sulla leadership interna durante elezioni così importanti come quelle della Lombardia e del Lazio. Rimane il rammarico – aggiunge – di aver presentato il candidato due mesi prima del voto”. Non basta nel Pd lombardo la soddisfazione di “essersi consolidati come secondi”. Il candidato giallorosso in Lombardia, Pierfrancesco, contro il Pd: “Non avere un leader ha pesato” La batosta di queste ...