Ma quali Ufo | the American show must go on

(Di martedì 14 febbraio 2023) Roma, 14 feb – Tutto è iniziato i primi giorni di febbraio, quando un pallone spia cinese veniva abbattuto dall’aviazionea. A seguito dell’ennesimo episodio di frizione geopolitica tra Usa e Cina ci si aspettava che la questione “oggetti volanti non identificati” sarebbe stata rapidamente archiviata, per passare alla prossima crisi diplomatica. E invece, a distanza di un paio di settimane, negli Stati Uniti cresce il panico da Ufo. Gli Ufo sono tra noi. Anzi, sopra di noi Durante lo scorso fine settimana sono stati abbattuti altri tre oggetti non identificati: in Alaska, Canada e Michigan. Ma è lo stesso governoo a giocare una partita non del tutto chiara. Sono, infatti, le dichiarazioni ufficiali, contraddittorie e possibiliste, a lasciare contraddetti o, addirittura, a generare il panico tra glii, un popolo ...

... in tutto il mondo sono conosciuti come, oggetti volanti non identificati e sono l'argomento

