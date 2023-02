L’ultimo romanzo di Dario Ferrari diventerà un must per i trentenni che vogliano capire se stessi

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 febbraio 2023) Di, questo 41enne scrittore della provincia di Viareggio, non sapevamo niente: per alcuni versi continuiamo a non saperne niente, ma la duplice combinazione del fatto che il suo ultimo “La ricreazione è finita (pagg. 480; euro 16)” era stato edito dalla Sellerio – che consideriamo una delle poche case editrice oggi in Italia a riuscire a trovare talenti – ed il dato che uno dei suoi sponsor per essere pubblicato in blu fosse stato l’amico Marco Malvaldi, ci ha spinto a leggere il suo. Non ne siamo rimasti delusi… Marcello Gori è un trentenne di Viareggio laureato in Lettere a Pisa che – come tanti – vive nel suo piccolo ombelico amicale tra chat e sbornie. Ha una ragazza solida, razionale, sicura di sé: quella Letizia che è figlia della buona borghesia cittadina e che attraversa la Facoltà di Medicina senza ...