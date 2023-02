Lukaku-Barella | litigio fa discutere | la fuga del Napoli è frustrante

Nel primo tempo di Sampdoria - Inter, screzio tradopo una lamentela del centrocampista sardo. L'attaccante belga non ci ...... che non ha nascosto il proprio disappunto per la scenetta, parlandone apertamente nell'intervista post - partita rilasciata a Sky Sport: 'La lite del primo tempo traSono cose da ...

Barella, il retroscena: anche qualche altro compagno avrebbe voluto reagire come Lukaku Corriere dello Sport

Inter, Lukaku-choc contro Barella: "Figlio di p***", cosa c'è dietro Liberoquotidiano.it

Gazzetta - Il Milan contro Conte, Lukaku-Barella, che lite! Tutto Juve

Litigio Barella-Lukaku, Gazzetta: "Forse c'è frustrazione per per la fuga del Napoli" Tutto Napoli

L’Inter di Inzaghi non sa più vincere dopo un big match e il pareggio per 0-0 contro la Sampdoria vale come conferma. Dopo un deludente pareggio per 0-0 contro la Sampdoria, il tecnico dell'Inter Simo ...Di qui, la scelta di mettere Dzeko al suo posto. Lukaku sta lavorando tanto, ogni giorno di più. Ha bisogno di campo e di minuti». Gosens, infine: è uscito per un affaticamento e andrà valutato nelle ...