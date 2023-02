L' Ue approva lo stop alla vendita di auto inquinanti dal 2035

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva i nuovi obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni di CO2 di autovetture e veicoli commerciali leggeri di nuova produzione che prevedono ...Non esattamente un plebiscito, visto che a votare sì alla riforma sono stati 340 eurodeputati, contro 279 contrari e 21 astenuti , ma la riforma che blocca la produzione di auto inquinanti dal 2035 è ...

Auto e furgoni, stop ai motori diesel e benzina dal 2035. Il Parlamento Ue approva la riforma: ecco cosa camb… La Stampa

Il Parlamento europeo (spaccato) approva la riforma: stop alle auto ... Open

Il Parlamento Ue approva lo stop alla vendita di auto inquinanti dal 2035. FdI, Lega e FI votano No L'HuffPost

Parlamento UE approva norma su stop vendita auto diesel e ... Borsa Italiana

Piano casa, a Bari sessanta cantieri a rischio dopo lo stop della Corte costituzionale La Repubblica

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...La legislazione approvata prevede l’obbligo per nuove autovetture e nuovi veicoli commerciali leggeri di non produrre alcuna emissione di CO2 dal 2035. L’obiettivo è quello di ridurre del 100% le ...