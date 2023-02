Lucia Ocone | dalla malattia alla scelta di non avere marito e figli | la confessione fiume

Leggi su donnapop

(Di martedì 14 febbraio 2023)la conosciamo per essere la simpaticissima comica televisiva che fa ridere grandi e piccini; molti sono curiosi di conoscere i dettagli della sua vita privata. La donna non è sposata e non ha avutoe alcuni si chiedono perché, anche se – a quanto pare – a domande del genere la diretta...