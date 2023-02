Luca Onestini geloso di Ivana Mrazova | il confronto in puntata

Per i molti telespettatori e fan e del Grande Fratello Vip ,e Ivana Mrazova sono ancora innamorati e potrebbe anche essere così viste le reazioni che entrambi hanno quando si verificano certi episodi. Alfonso Signorini ha mandato la clip del ...Poi la decisione Gf Vip,scoppia in lacrime per Ivana: l'abbraccio manda in tilt i fan Il racconto di Daniele Dal Moro Dopo che Daniele Dal Moro ha confessato: 'Io e Martina non siamo ...

Gf Vip, Luca Onestini scoppia in lacrime per Ivana: l'abbraccio manda in tilt i fan leggo.it

Luca Onestini su Nikita Pelizon e Matteo Diamante: Che imbarazzo, pensano che la gente sia scema Fanpage.it

Ivana Mrázová: "Luca sarà sempre una delle persone più importanti della mia vita" - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

L'abbraccio di pace tra Luca Onestini ed Ivana Mrázová - Mediaset Infinity Grande Fratello

Luca Onestini e il legame con la ex Ivana: Un feeling unico, ma anche la paura di soffrire ancora Fanpage.it

In puntata è stato analizzato quanto accaduto quando Luca Onestini si è mostrato geloso e infastidito per un gesto di Ivana Mrazova Il bacio durante la serata di festa per il San Valentino al GF Vip ...La modella come sappiamo per anni è stata la fidanzata di Luca Onestini, tuttavia da diverso tempo i due hanno annunciato la rottura, pur restando in ottimi rapporti. Lo scorso lunedì così Ivana è ...