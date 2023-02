(Di martedì 14 febbraio 2023) Hirvingsi lega ancor di più al Napoli, tanto da essersi fatto unsul collo del piede destro Hirvinge il Napoli, una storia strana che potrebbe alla fine ritrovarsi a terminare prima o poi. Magari in estate, chissà, anche se per il momento sembra esserci la volontà di lasciare un L'articolovia ledi: il

... tiene il pallino per larghi tratti e la sblocca con l'uomo più atteso: Messi, chela paura ... Dall'altra parte della barricata, Hirvingtenta di mettere in apprensione la retroguardia ...... tiene il pallino per larghi tratti e la sblocca con l'uomo più atteso: Messi, chela paura ... Dall'altra parte della barricata, Hirvingtenta di mettere in apprensione la retroguardia ...

Lozano scaccia via le voci di addio: il nuovo tatuaggio | FOTO DailyNews 24

Napoli-Cremonese 3-0: gli azzurri 'vendicano' la Coppa Italia e ... Goal.com

Osimhen scaccia l'incubo Juve: prima doppietta contro i bianconeri Calcio News 24

Kvaratskhelia indemoniato, trascina il Napoli. E Osimhen scaccia l ... Fanpage.it

NAPOLI, IL MANCHESTER UTD VUOLE LOZANO SUBITO - Sportmediaset Sport Mediaset

La macchina da gol di Spalletti funziona alla perfezione, è un rullo compressore che nessuna squadra in Italia sembra poter fermare. Gli uomini copertina sono gli stessi, Kvaratskhelia e Osimhen ...