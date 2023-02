Longhi | «Inter dopo lo 0-0 prova sensazione -15 dal Napoli La partita…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 febbraio 2023) Brunoha parlato dell’, seconda e ora a -15 dalcapolista,il pareggio per 0-0 in casa della Sampdoria. PAREGGIO – Queste le parole su Twitter da parte di Bruno. “Anche l’lo 0-0 di Marassi con la Sampdoria,ladel -15.Dal, sempre più padrone del suo destino. Tante occasioni per i nerazzurri, ma la partita conferma le sue difficoltà contro le piccole e lontano da San Siro“. Fonte: Twitter Bruno-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al ...