Lombardia | Fontana scrive su Leggo | ' Ho vinto con il buon governo | ora torniamo subito al lavoro'

(Di martedì 14 febbraio 2023) Per me personalmente è un grande onore essere riconfermato alla guida della Regione più importante d'Italia, motore del Paese ed eccellenza riconosciuta a livello internazionale; ma questa è ...

... la capacità di dialogo con le realtà economiche e sociali più vive del sistema lombardo, la visione di sviluppo e di innovazione che immaginiamo per il futuro della. Certo occorre ...: 'Ho vinto con il buon governo, ora torniamo subito al lavoro' Occorre infondere nuova fiducia e riportare le persone a una partecipazione democratica più attiva. La qualità della ...

Elezioni regionali: i risultati in diretta. Lombardia e Lazio al centrodestra. Fontana-Rocca oltre il 50% - Politica Agenzia ANSA

Regionali, Lombardia e Lazio al centrodestra: vincono Fontana e Rocca con oltre il 50% dei voti - Tajani: è stato anche un voto di fiducia al governo - Tajani: è stato anche un voto di fiducia al governo RaiNews

Elezioni Regionali 2023, Fdi vince scommessa Lazio. Pressing su Fontana in Lombardia Adnkronos

Regionali Lombardia, dati definitivi: Fontana eletto con il 54,67% TGCOM

Regionali in Lombardia, il voto provincia per provincia: Fontana stravince a Bergamo, Brescia e Sondrio Fanpage.it

Su L’Eco di Bergamo in edicola martedì 14 febbraio 18 pagine dedicate al voto. Attilio Fontana, alla guida della coalizione di centrodestra, si conferma governatore della Regione Lombardia Leggi ...Così Attilio Fontana, riconfermato alla presidenza della Lombardia per il centrodestra, dagli esiti – ancora provvisori – degli scrutini elettorali, in conferenza stampa oggi pomeriggio a Palazzo ...