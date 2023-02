Lombardia e Lazio | vince il centrodestra Ma sei elettori su dieci disertano le urne

Schiacciante successo della coalizione di centrodestra che si conferma ine conquista il. L'esito delle urne avrà conseguenze sugli equilibri interni a destra e a sinistra e sulla risposta alla disaffezione segnalata dal crescente astensionismo. Per ora ...Il voto regionale inè stato netto, più del previsto, e ha chiaramente premiato il centrodestra a guida Fratelli d'Italia . Non può essere archiviato come 'voto locale': in primo luogo perché le elezioni ...

Elezioni Lazio e Lombardia. Rocca e Fontana oltre il 50% dei voti. Crolla l'affluenza Sky Tg24

Elezioni regionali: i risultati in diretta. Lombardia e Lazio al centrodestra. Fontana-Rocca oltre il 50% - Politica Agenzia ANSA

Elezioni regionali Lazio e Lombardia, vince il centrodestra: Rocca e Fontana oltre il 50%. Meloni: «Governo ra ilmessaggero.it

Elezioni regionali 2023, trionfa il centrodestra: in Lombardia e Lazio vincono Fontana e Rocca, FdI chiede... Corriere della Sera

Elezioni in Lombardia e Lazio, crolla l'affluenza. Ferma rispettivamente al 31,78% e al 26,26% RaiNews

allora fu sufficiente il 32,9%, mentre ora c’è una sconfitta netta con il 35%, se le percentuali saranno confermate. È prevalsa l’onda lunga delle politiche, in Lombardia e nel Lazio nonostante ...ROMA - Il centrodestra supera a pieni voti il test delle Regionali. L'alleanza di governo si conferma in Lombardia e conquista il Lazio, in una tornata segnata da un tonfo dell'affluenza: sei elettori ...