... ad agosto parlava di "schizofrenia" da parte dell'esecutivo Ue perché "da un lato chiede ai... è stato il commento del ministro del Masaf, Francesco. COS'È L'1 - 3 DICLOROPROPENE ......per quella che è stata una aggressione che è contraria aiprincipi e aivalori'. E quanto sia isolato il Cavaliere lo ribadisce il ministro dell'Agricoltura Francesco: 'Le ...

Lollobrigida: «I nostri elettori vedono un progetto. Mi aspettavo la vittoria ma non così ampia» Corriere della Sera

Regionali, Lollobrigida: “Meloni non sta benissimo e si sta curando ... Il Sole 24 ORE

Elezioni Regionali, Lollobrigida su Berlusconi: 'Coalizione compatta, FI sostiene il governo' TGLA7

Il ministro Lollobrigida su Sanremo: "Gli agricoltori hanno preso male alcune scene..." La7

Ampia Mede Sm vince il France: Il Ministro Francesco Lollobrigida ... Equos

L’analisi di Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura di FdI ... che tutti vogliamo la pace ma che non c’è pace senza giustizia per l’Ucraina. La nostra fedeltà agli alleati è doverosa, ed è ..."L'intero Governo" non condivide le parole del leader di Fi, afferma Lollobrigida. Oggi a Bruxelles vertice dei ... Lo riporta il Guardian. "La nostra attività diplomatica è molto alta ora. Ci sono ...