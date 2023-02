Lo street artist che riempie le città di mosaici ispirati all’estetica dei primi videogiochi

Porta la firma di JDL (Judith de Leeuw), la notaolandese, un imponente murale di 40 metri dal titolo "Icarus" realizzato nell'ambito diArt for Rights Forum Festival sulla parete Nord - Est del palazzone di Corviale a Roma, il ...FOTO Nelle vicinanze dell'Ambasciata egiziana a Roma è apparso un murales ad opera delloLaika: nell'opera si vede Giulio Regeni che abbraccia lo studente arrestato in Egitto, Zaki, e ...

Lo street artist di Pensati libera: "Il messaggio sull'abito di Chiara Ferragni è mio" RaiNews

A Corviale murale di 40 metri dal titolo 'Icarus' - ViaggiArt Agenzia ANSA

“Life is (not) a game”. Il film sulla street artist Laika Arte Magazine

“Pensati Libera” non è di Claire Fontaine, ma dello street artist ... Zero.eu

Rifugiati: a Torino street artist francese JR mette in scena i volti dei bambini dei campi profughi OnuItalia

anksy has unveiled a new Valentine’s Day mural created on a wall in Margate. The new artwork, shared on the famous street artist’s Instagram page on Tuesday morning, appears to touch on domestic ...Street artist Banksy has claimed a new piece which seems to have a theme of domestic abuse and fighting violence against women. The wall painting appears to show a 1950s housewife, wearing a classic ...