“Lo hanno fatto dopo la puntata” GF Vip | Edoardo e l’altro più vicini che mai | momento hot tra le lenzuola VIDEO

(Di martedì 14 febbraio 2023) Che succede trae Alberto al GF Vip 7? I due sono sempre stati molto intimi, ma mai come queste ultime ore. Cosa è successo quindi questa volta? Al termine della, molto accesa per, che si è di nuovo scontrato pesantemente con Antonella, si è andato a chiudere in undi dolcezza con Alberto. Un, definito hot da qualcuno, che ha scatenato i dubbi e le domande dei telespettatori. In molti adesso si chiedono:e Alberto sono due semplici amici o c’è qualcos’altro tra loro? Ad un certo punto della serata Donnamaria si è messo a piedi nudi davanti ad Alberto, che era sdraiato a letto, il motivo? Farsi massaggiare. “Come vuoi che io mi metta? Dai, annusali, che so che ti piace!”, ha dettocon ironia. “Non dire queste ...

"Siamo un caso studio a livello internazionale - ha concluso Majorino - per averla consultazione sulla leadership interna durante elezioni regionali rilevanti come Lombardia e Lazio".Ha cercato addirittura di allearsi con Calenda e hal'accordo con piccoli partiti, tenendo ... Il direttore de La Stampa , Massimo Giannini , obietta che, come il Pd, neanche i 5 Stelleuna ...

"Le batoste ci hanno fatto crescere" Così Calori esalta il suo Terranuova LA NAZIONE

«L'incredibile Hulk», che fine hanno fatto tutti i protagonisti della serie Corriere della Sera

Napoli show: solo due squadre hanno fatto più punti dopo 22 giornate in Serie A Tutto Napoli

Da Jakub Jankto a Josh Cavallo: i giocatori che hanno fatto coming out. I calciatori e l'omosessualità... Corriere della Sera

Napoli, 59 punti (quasi) record: solo in due hanno fatto meglio ilmattino.it

Il fatto che gran parte degli edifici crollati siano di recentissima ... I regolamenti urbanistici entrati in vigore in seguito a precedenti disastri verificatisi nel paese avrebbero dovuto garantire ...Da quando ha avuto inizio l’invasione russa dell’Ucraina, Roger Waters ha fatto parlare di sé per motivi non strettamente connessi alla musica. Le sue opinioni “non allineate” sul conflitto lo ...