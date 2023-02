LIVE – Sonego-Auger-Aliassime 2-3 | primo turno Atp Rotterdam 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 14 febbraio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 500 di(cemento indoor). Impegno proibitivo per il torinese contro il numero sette del mondo, trionfatore sul veloce olandese nella passata edizione dell’evento. Il canadese, tuttavia, non ha iniziato la stagione in maniera troppo brillante. Motivo per cui l’azzurro partirà sfavorito ma non battuto secondo le quote dei bookmakers.dovrà cercare di spingere con i colpi d’inizio gioco per avere delle concrete possibilità di vittoria contro un giocatore che, quasi contro chiunque, riesce ad imporre la propria pesantezza di palla. Nella settimana appena passata in quel di Montpellier si è ...