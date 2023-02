LIVE Sci alpino | Parallelo Mondiali 2023 in DIRETTA | Vinatzer è secondo e spera Basssino qualificata col terzo tempo

Leggi su oasport

(Di martedì 14 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.24 Sbaglia Raposo sulla blu! Altra buona notizia pere gli azzurri! Ora tocca a Gino Caviezel (SUI, R) e Mattias Roenngren (SWE, B). 18.23 Schmid fa unche insidia la leadership di Raschner sulla rossa. Ora Armand Marchant (BEL, R) e Charlie Raposo (GBR, B). 18.22fa ilsulla pista blu con 33.05 al termine di una prova non priva di errori. Si può comunquere in una qualificazione. Ora Alexander Schmid (GER, R), Semyel Bissig (SUI, B) invece non parte. 18.19 Brutta caduta per Brennsteiner sulla blu! Kranjec fa 32.99 sulla rossa ed è. Nella prossima coppia il primo azzurro: Linus Strasser (GER, R) e ALEX(ITA, ...