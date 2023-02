LIVE Sci alpino | Parallelo Mondiali 2023 in DIRETTA | tutto pronto per le qualificazioni femminili | subito Bassino

Leggi su oasport

(Di martedì 14 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.18 Difficile individuare i rapporti di forza tra le atlete, specialmente in una specialità in cui non si gareggia da ben oltre un anno. Sulla carta tra le donne più forti, insieme a, potrebbero esserci la svizzera Wendy Holdener, la statunitense Paula Moltzan, la tedesca Lena Duerr e le norvegesi Kristin Lysdahl e Thea Louise Stjernesund, ma fare un pronostico è davvero complesso. 17.15 L’unica altra azzurra presente sarà Asja Zenere, pettorale numero 24 e pista blu. Inattesi e sinora difficilmente spiegabili i forfait dell’ultim’ora da parte di Beatrice Sola e Lara della Mea, probabilmente legati ad una non brillante partecipazione al team event mattutino. 17.12 In chiave Italia le maggiori speranze sono poste su Marta, Campionessa del Mondo uscente della ...