LIVE Sci alpino | Parallelo Mondiali 2023 in DIRETTA | Marta Bassino seconda in qualificazione Avanzano anche Vinatzer | De Aliprandini e Della Vite!

(Di martedì 14 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.51 Questi i migliori otto tempi sulla pista blu chealla gara di domani: BLU 1. Adrian Pertl (AUT) 32.742. ALEX(ITA) +0.31 3. Alexis Pinturault (FRA) +0.33 4. Sam Maes (BEL) +0.405. LUCA DE(ITA) +0.446. FILIPPOVITE (ITA) +0.55 7. Mattias Roenngren (SWE) +0.64 8. Joan Verdu (AND) +0.86 18.49 Qualche piccola sorpresa in più rispetto allafemminile, ma tutto sommato i grandi favoriti sono tutti in gara. A breve vi daremo le classifiche definitive coi qualificati. 18.47 Sfiorata di un soffio l’impresa di un en-plein che sarebbe stata davvero eccezionale, considerando che i quattro azzurri si misuravano tutti sulla stessa pista. Purtroppo Borsotti è il primo degli eliminati ...