LIVE Sci alpino | Parallelo Mondiali 2023 in DIRETTA | Bassino seconda sulla pista rossa | qualificazione vicina

Leggi su oasport

(Di martedì 14 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.43 Niente da fare per Zenere che fa 35.28 ed è già fuori. 17.42 Asja Zenere gareggiablu, dove per ora la soglia per entrare in gara è 34.62. Con lei ci sarà la svizzera Aline Danioth. 17.41 Per ora lasi sta mostrandopiù veloce, ma come vi abbiamo detto, questo conta poco. Tra poco sarà il turno di Asja Zenere, dopo la quale vi faremo un resoconto dei tempi. 17.40 Forfait di Moltzan che non parte! Holdener fa il quarto tempocon 33.97. Il tempo diprende sempre maggiore valore! 17.39 Gritsch fa 34.11 e dunque va ben dietro! Ora una coppia di potenziali favorite: Wendy Holdener (Sui, R) e Paula Moltzan (USA, B) 17.39 Tempi alti per entrambe, ora ...