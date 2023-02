LIVE Milan-Tottenham 1-0 | Leao pericoloso | si scalda Richarlison

A San Siro, il match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions trae Tottenham: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,e Tottenham si affrontano nel match valido per l'andata degli ottavi di finale della Champions League ...Pioli e Conte, allenatori die Tottenham - Calciomercato.itDa un lato i rossoneri di Stefano Pioli, tornati al successo in Serie A contro il Torino grazie al gol di Giroud, sono arrivati a ...

48' Cartellino giallo per Romero per una brutta entrata su Tonali. 45' Al via la ripresa!!! - Il Milan ha chiuso in vantaggio per 1-0 il primo tempo del match contro ...Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco il Milan affronterà il Tottenham nel match valido per l'andata degli ottavi di Champions League. Grazie al nostro consueto live ...