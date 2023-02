LIVE Milan-Tottenham 1-0 | Champions League 2023 in DIRETTA | ultimi minuti di gioco

Leggi su oasport

(Di martedì 14 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90+2? Fallo di Theo Hernandez su Richarlison. Il francese non condivide la scelta arbitrale e scaglia via il pallone per proteste, procurandosi il cartellino giallo. 90+1? Saranno 6 idi recupero! 90? CAMBIO: fuori Leao, dentro Rebic. 89? OCCASIONE! Tentano il contropiede i rossoneri, con Giroud che lancia lungo per Leao, il quale fa uno scatto di oltre 30 metri. La palla del francese arriva sui piedi del portoghese, che sbaglia lo stop e poi chiede il cambio stremato. 88? Kane spalle alla porta prova a cambiareverso Perisic, ma Messias capisce tutto ed anticipa. 87? Perisic batte verso il secondo pallo dove ancora una volta arriva prima di tutti Dier, il quale conclude verso la porta, senza però riuscire ad ...