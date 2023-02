LIVE Milan-Tottenham 1-0 | Champions League 2023 in DIRETTA | i rossoneri vanno all’intervallo in vantaggio

(Di martedì 14 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.52 Buon primo tempo da parte del, che ha iniziato a mille questa partita, come dimostra la rete trovata nei primi minuti. Con lo scorrere del tempo isi sono leggermente ripiegati lasciando l’iniziativa agli avversari, che però non sono mai riusciti ad essere veramente pericolosi. 45+4? DUPLICE FISCHIO!! Finisce qui il primo tempo tracon iavanti per 1-0 grazie alla rete di Brahim Diaz al settimo minuto. È cresciuta la formazione inglese negli ultimi minuti senza però mai essere veramente pericolosa. 45+3? Fallo di Kjaer su Kane nella trequarti rossonera. Gli inglesi portano nell’area di rigore le proprie torri per l’ultimo pallone di questa frazione di gioco. 45+2? Cross in mezzo ...

28' - Theo Hernandez chiede il giallo per Emerson dopo un fallo a palla lontana, volto a rallentare la ripartenza del terzino del: l'arbitro non concede. 3' - Emerson ferma fallosamente la ...A San Siro, il match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions trae Tottenham: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,e Tottenham si affrontano nel match valido per l'andata degli ottavi di finale della Champions League ...

Diretta Milan-Tottenham ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Diretta Milan - Tottenham (1-0) Champions League 2022 la Repubblica

LIVE MN - Verso Milan-Tottenham: Thiaw verso una maglia da titolare, out Bennacer Milan News

Milan-Tottenham 1-0, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Milan-Tottenham 1-0 diretta: la sblocca subito Brahim Diaz! Corriere dello Sport

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco il Milan affronterà il Tottenham nel match valido per l'andata degli ottavi di Champions League. Grazie al nostro consueto live ...Bella coreografia dei tifosi rossoneri presenti a San Siro per Milan-Tottenham: i milanisti sono sempre bravissimi in queste cose. Serata delle grande occasioni a San Siro. Il Milan affronta il ...